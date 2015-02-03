Снег со столичных улиц будет убирать 14 тысяч единиц техники

На улицы Москвы вышли 14 тысяч единиц снегоуборочной техники

Около 14 тысяч единиц спецтехники выйдет 3 февраля на улицы Москвы в связи с прогнозируемым снегопадом, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммунальные службы города готовы к сильному снегопаду, который ожидается к полудню. По прогнозам, в столице выпадет 6-8 см снега. "Осадки продолжатся, как минимум, до 22:00, при температуре ноль - минус два градуса", - сказал Петр Бирюков.

Поскольку погодные условия в Москве будут способствовать образованию наледи, под особый контроль будет взята очистка кровель зданий, отметил заммэра. Также коммунальные службы в усиленном режиме будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и объектам социальной сферы.

Петр Бирюков призвал автомобилистов сегодня быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, что во вторник, 3 февраля, в столице ожидается облачная погода и сильный снегопад. По данным центра "Фобос", столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, будет дуть северный ветер со скоростью 5-9 м/с.

Синоптики Гидрометцентра РФ, в свою очередь, объявили в Центральной России "оранжевый" уровень опасности в связи с ухудшением погоды. По данным метеослужбы, сегодня в Москве, Московской, Владимирской, Тверской областях ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, ветер до 17 м/с.