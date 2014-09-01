В среду в столице начнется "молодое бабье лето"

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К середине недели в столичном регионе ожидается потепление, рассказали M24.ru в метеорологическом центре "Фобос". Однако в понедельник и вторник в городе по-прежнему будет облачно, пройдут дожди.

"Наиболее интенсивными осадки ожидаются в ночь с понедельника на вторник. В эти два дня температура воздуха будет меняться от 8-13 градусов ночью до 13-18 градусов в дневные часы", - рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, начиная со среды в столицу придет молодое бабье лето. Под влиянием антициклона во второй половине текущей недели ожидается переменная облачность и полное отсутствие осадков.

По утрам холодно, местами туманы, температура воздуха - от трех до восьми градусов тепла. А в дневные часы столбики термометров будут подниматься до отметок 17-22 градуса. В эти дни ветер будет преимущественно южный, но не сильный - от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным - 753-755 миллиметров ртутного столба.