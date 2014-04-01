В Москве побит 130-летний рекорд по количеству осадков

За минувшие сутки в Москве выпало рекордное количество снега

В Москве побит рекорд 130-летней давности по количеству осадков, сообщил на оперативном совещании заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В течение ночи и дня выпало примерно 17 сантиметров снега. Такого за последние 130 лет в этот день не было", - сказал Бирюков.

По его словам, в уборке города принимают участие почти 10,5 тысяч единиц техники, особое внимание уделяется очистке крыш, подходов к метро, подземных переходов и железнодорожных станций.

При этом Бирюков отметил, что поставлена задача в ближайшие сутки полностью очистить город от снега.

Метель в Москве утихнет только к вечеру 1 апреля

Кстати, выпавший снег почти не повлиял на работу общественного транспорта - он ходил без задержек и серьезных сбоев.

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, для обеспечения бесперебойного движения на самых загруженных направлениях было дополнительно мобилизовано около 250 автобусов. "Аварийные службы находятся в состоянии готовности, но на данный момент в них нет необходимости", - заявил он.

Напомним, 1 апреля Москву в буквальном смысле завалило – на город обрушился сильный снегопад. На уборку столичных улиц вышло 12 тысяч единиц спецтехники, на дорогах образовались многокилометровые заторы.

На помощь коммунальщикам пришли сотрудники ГИБДД - дорожная полиция организовала 12 сопровождений колонн уборочной техники. Кроме того, в условиях перегруженности столичных дорог работники дорожной инспекции будут максимально быстро оформлять ДТП, чтобы не вызвать затруднений движения.

При этом на работу столичных аэропортов снегопад практически не повлиял. По данным телеканала "Москва 24", из-за расчистки взлетно-посадочных полос возможны небольшие задержки рейсов - около 20 минут.