Товарный поезд сбил мужчину на северо-западе столицы

От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Товарный поезд сбил человека на северо-западе столицы, передает телеканал "Москва 24" . Инцидент произошел в районе дома № 17 по улице Тушинская.

