23 октября 2016, 13:37

Происшествия

Товарный поезд сбил мужчину на северо-западе столицы

Товарный поезд сбил человека на северо-западе столицы, передает телеканал "Москва 24". Инцидент произошел в районе дома № 17 по улице Тушинская.

От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Причины происшествия пока неизвестны.

