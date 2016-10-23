Товарный поезд сбил мужчину на северо-западе столицы

Товарный поезд сбил человека на северо-западе столицы, передает телеканал "Москва 24". Инцидент произошел в районе дома № 17 по улице Тушинская.
От полученных ран пострадавший скончался на месте.
Причины происшествия пока неизвестны.
23 октября 2016, 13:37Происшествия
