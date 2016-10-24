Число жертв взрыва газа в жилом доме в Рязани достигло семи человек

Спасатели извлекли из под завалов тела еще четверых погибших при взрыве газа в жилом доме в Рязани. Число жертв достигло семи человек, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказала представитель прокуратуры области. Она также сообщила, что спасатели уже подняли последнюю плиту завала. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пострадавших.