24 октября 2016, 16:15

Происшествия

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Рязани достигло семи человек

Спасатели извлекли из под завалов тела еще четверых погибших при взрыве газа в жилом доме в Рязани. Число жертв достигло семи человек, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказала представитель прокуратуры области. Она также сообщила, что спасатели уже подняли последнюю плиту завала. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пострадавших.

Взрыв бытового газа произошел на верхних этажах десятиэтажного дома в 1-м Осеннем переулке утром 23 октября.

Три этажа первого подъезда здания обрушились. Спасатели обследовали дом и заявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

Приоритетной версией о причинах взрыва остается утечка газа. Жильцы дома сообщили, что устанавливали себе автономное отопление из-за перебоев с централизованной подачей тепла. В квартире, ставшей эпицентром взрыва, также стояла газовая колонка.

После трагедии глава МЧС велел местным властям по всей России провести проверку работы газовых служб. Прокуратура обещала проверить работу управляющей организации и оперативных служб в Рязани.

