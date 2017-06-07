Тело восьмой жертвы теракта в Лондоне обнаружили в Темзе

Фото: ТАСС/Matt Dunham
Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне, сообщает "Газета.ру". Предполагается, что тело принадлежит гражданину Франции Ксавье Томасу.
В момент атаки 45-летний мужчина шел по Лондонскому мосту со своей девушкой. В результате она получила тяжелые ранения, сам же гражданин Франции пропал без вести.
По словам полиции, тело нашли 6 июня вниз по течению от моста. Формальную идентификацию еще не проводили, однако родственников Томаса уже оповестили.
Таким образом, британская полиция официально подтвердила увеличение числа жертв теракта в Лондоне до восьми человек.
Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.