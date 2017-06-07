Форма поиска по сайту

07 июня 2017, 14:53

Происшествия

Тело восьмой жертвы теракта в Лондоне обнаружили в Темзе

Фото: ТАСС/Matt Dunham

Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне, сообщает "Газета.ру". Предполагается, что тело принадлежит гражданину Франции Ксавье Томасу.

В момент атаки 45-летний мужчина шел по Лондонскому мосту со своей девушкой. В результате она получила тяжелые ранения, сам же гражданин Франции пропал без вести.

По словам полиции, тело нашли 6 июня вниз по течению от моста. Формальную идентификацию еще не проводили, однако родственников Томаса уже оповестили.

Таким образом, британская полиция официально подтвердила увеличение числа жертв теракта в Лондоне до восьми человек.

Вечером 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. При теракте погибли восемь человек, 48 пострадали. Троих террористов ликвидировала полиция.

Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.

погибшие тела жизнь в мире

