Тело восьмой жертвы теракта в Лондоне обнаружили в Темзе

Фото: ТАСС/Matt Dunham

Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне, сообщает "Газета.ру". Предполагается, что тело принадлежит гражданину Франции Ксавье Томасу.

В момент атаки 45-летний мужчина шел по Лондонскому мосту со своей девушкой. В результате она получила тяжелые ранения, сам же гражданин Франции пропал без вести.

По словам полиции, тело нашли 6 июня вниз по течению от моста. Формальную идентификацию еще не проводили, однако родственников Томаса уже оповестили.

Таким образом, британская полиция официально подтвердила увеличение числа жертв теракта в Лондоне до восьми человек.