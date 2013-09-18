Началась продажа билетов на двухэтажный поезд до Адлера

18 сентября начинается продажа билетов на двухэтажный поезд до Адлера. Новый состав сможет проделать дальний путь не за 26 часов, как сейчас, а за 23.

Курсировать по маршруту состав начнет только с 1 ноября, но забронировать билет можно заранее. Места на верхних полках будут стоить примерно 3 тысячи рублей, на нижних - от 500 рублей и выше. При этом с приближением даты отправления начнет и расти стоимость билета, и в итоге может подняться до 7 тысяч рублей.

В первом двухэтажном составе будет 12 купейных вагонов, один СВ, штабной вагон и вагон-ресторан. В каждом из них есть бесплатный Wi-Fi и три санузла.

Напомним, что 30 августа от Киевского вокзала впервые отправится двухэтажный пассажирский поезд. Он проехал только по малому кольцу железной дороги.

Двухуровневые вагоны построили в Твери. Всего в этом году оттуда доставят три состава, в каждом из которых по 50 вагонов.