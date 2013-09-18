Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 11:26

Транспорт

Началась продажа билетов на двухэтажный поезд до Адлера

Началась продажа билетов на двухэтажный поезд до Адлера

18 сентября начинается продажа билетов на двухэтажный поезд до Адлера. Новый состав сможет проделать дальний путь не за 26 часов, как сейчас, а за 23.

Курсировать по маршруту состав начнет только с 1 ноября, но забронировать билет можно заранее. Места на верхних полках будут стоить примерно 3 тысячи рублей, на нижних - от 500 рублей и выше. При этом с приближением даты отправления начнет и расти стоимость билета, и в итоге может подняться до 7 тысяч рублей.

В первом двухэтажном составе будет 12 купейных вагонов, один СВ, штабной вагон и вагон-ресторан. В каждом из них есть бесплатный Wi-Fi и три санузла.

Напомним, что 30 августа от Киевского вокзала впервые отправится двухэтажный пассажирский поезд. Он проехал только по малому кольцу железной дороги.

Двухуровневые вагоны построили в Твери. Всего в этом году оттуда доставят три состава, в каждом из которых по 50 вагонов.

