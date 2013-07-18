"Поезд памяти" с ветеранами ВОВ отправится с Курского вокзала 18 июля

Акция "Поезд Памяти - 70 лет Курской битве" стартует в Москве

Поезд с ветеранами Великой Отечественной войны отправится с Курского вокзала вечером 18 июля. Участники акции "Поезд Памяти - 70 лет Курской битве" посетят места боевой славы. Они побывают в Белгороде, Старом Осколе, Мармыжах, Курске, Понырях и Орле.

В 19.30 начнется митинг, посвященный отправлению "Поезда Памяти", на котором выступят руководители ОАО "РЖД" и Московской железной дороги. В 19.45 ветеранов-железнодорожников проводят на посадку в вагоны.

Отправление состава намечено на 20 часов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.



Для ветеранов создана специальная программа, в которую входит посещение мемориальных комплексов и военно-исторических музеев "Прохоровское поле" на месте танкового сражения, а также - "Северный фас Курской дуги" в Понырях.

Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, которое вошло в историю под названием Курской битвы, началось на рассвете 5 июля 1943 года. Оно продолжалось 50 дней и стало переломным в ходе войны. В Курской битве принимали участие около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и около четырех тысяч самолетов.