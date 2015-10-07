LIVE: Камиль Ларин, Алексей Кортнев и Нонна Гришаева читают свои стихи

ТАСС/Евгения Смолянская

7 октября в PM LOFT HALL состоится закрытая презентация сборника стихов актера и литератора Камиля Ларина "СтихоТворения". Кроме произведений самого артиста в книгу вошли лирические тексты известных актеров и музыкантов.

Выпустить книгу артист задумал очень давно, но как выразился сам, "наглости на это долгое время не хватало". Как-то раз Камиль предложил эту идею друзьям и коллегам, которые тоже сочиняют, но прячут свои творения в стол.

В итоге в сборник вошли "нетленки" Алексея Кортнева ("Несчастный случай"), произведения Александра Демидова ("Квартет И"), Нонны Гришаевой, Алены Бабенко, Владимира и Сергея Кристовских ("Уматурман"), Сергея Галанина ("СерьГа"), Александра Жигалкина и других. 7 октября у поклонников этих звезд будет возможность увидеть новую грань их таланта.

