07 октября 2015, 15:29

Культура

LIVE: Камиль Ларин, Алексей Кортнев и Нонна Гришаева читают свои стихи

ТАСС/Евгения Смолянская

7 октября в PM LOFT HALL состоится закрытая презентация сборника стихов актера и литератора Камиля Ларина "СтихоТворения". Кроме произведений самого артиста в книгу вошли лирические тексты известных актеров и музыкантов.

Выпустить книгу артист задумал очень давно, но как выразился сам, "наглости на это долгое время не хватало". Как-то раз Камиль предложил эту идею друзьям и коллегам, которые тоже сочиняют, но прячут свои творения в стол.

В итоге в сборник вошли "нетленки" Алексея Кортнева ("Несчастный случай"), произведения Александра Демидова ("Квартет И"), Нонны Гришаевой, Алены Бабенко, Владимира и Сергея Кристовских ("Уматурман"), Сергея Галанина ("СерьГа"), Александра Жигалкина и других. 7 октября у поклонников этих звезд будет возможность увидеть новую грань их таланта.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 7 октября в 19.00
  • Что: поэтический вечер
  • Кто: Камиль Ларин и его друзья
  • Кому смотреть: поклонникам актера

В ожидании трансляции смотрите:


