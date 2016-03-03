Подземный переход возле МГУ станет крупнейшим в городе

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Подземный переход около станции метро "Университет" станет одним из крупнейших в городе. Об этом рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Строительство позволит отказаться от наземных переходов на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского. Тем самым мы повысим безопасность передвижения пешеходов", – заявил Бочкарев.

Строительные работы планируется завершить до конца года. Строительство осложняется тем, что придется заново прокладывать инженерные коммуникации.

Туннель под Ломоносовским проспектом протянется почти на 70 метров, его ширина превысит 12 метров.

Напомним, около 30 пешеходных переходов построят в столице в этом году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"В этом году будет сдано не менее 95 километров дорог и около 30 пешеходных переходов", – заявил Хуснуллин. По его словам, сейчас в столице строится более ста дорожных объектов.