Тело 12-летнего подростка обнаружили в поселке Коломенского района

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти 12-летнего подростка в Коломенском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело мальчика было обнаружено прохожими на открытом участке местности возле одного из домов в поселке Радужном. Рядом следователи нашли газовый баллончик. По данным судебно-медицинского эксперта, каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.