Подросток утонул в озере в Орехово-Зуеве

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В Орехово-Зуевском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти 15-летнего подростка, утонувшего в озере, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По предварительным данным, 15 июня подростки плавали в озере, когда один из них стал тонуть. Утопающего вытащили на берег, но, несмотря на попытки оказать ему первою помощь, мальчик скончался.

В настоящее время на месте работают следователи, которые опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.