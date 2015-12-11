17-летний подросток покончил с собой в квартире на востоке столицы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

17-летний юноша покончил с собой в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

Тело было найдено утром 10 декабря 2015 года в одном из жилых домов на Щелковском шоссе. Следователи проводят проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Аналогичный случай произошел 2 декабря на юго-западе города: там девятиклассница выпрыгнула из окна 16-го этажа дома. Рядом с телом правоохранители нашли предсмертную записку.