Москвичи получали по почте фальшивые извещения о выселении из квартир

Москвичам рассылают фальшивые извещения о выселении из квартир

Москвичи стали находить в почтовых ящиках извещения о том, что владельцам неприватизированного жилья грозит выселение. Оснований, по которым жильцы могли бы лишиться квартир, не приводилось.

После проверки оказалось, что извещения фальшивые. В их изготовлении подозревают фирмы, которые оказывают платные услуги по оформлению квартир в собственность.

В департаменте жилищной политики заверили, что никаких проверок проводить не планируется. Более того, договор социального найма заключается без указания срока его действия и по инициативе департамента не может быть расторгнут.