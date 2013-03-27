Форма поиска по сайту

27 марта 2013, 12:40

Происшествия

Москвичи получали по почте фальшивые извещения о выселении из квартир

Москвичи стали находить в почтовых ящиках извещения о том, что владельцам неприватизированного жилья грозит выселение. Оснований, по которым жильцы могли бы лишиться квартир, не приводилось.

После проверки оказалось, что извещения фальшивые. В их изготовлении подозревают фирмы, которые оказывают платные услуги по оформлению квартир в собственность.

В департаменте жилищной политики заверили, что никаких проверок проводить не планируется. Более того, договор социального найма заключается без указания срока его действия и по инициативе департамента не может быть расторгнут.

