Светлое чувство: кто зарабатывает на празднике Святого Валентина

"Экономика": Кто зарабатывает на празднике Святого Валентина

День Святого Валентина, наверно, больше самих влюбленных ждут рестораны, продавцы цветов, открыток и прочей праздничной атрибутики. Коммерциализация этого дня началась почти 150 лет назад, когда одна американка наладила массовое производство валентинок.

Телеканал "Москва 24" решил выяснить, сколько зарабатывают организаторы брачных агентств, насколько популярны в столице сайты знакомств и сколько стоит найти свою половинку.

Сейчас жители США тратят на подарки к этому дню около 19 миллиардов долларов, в том числе более 1,5 миллиардов на конфеты. А около 4 миллиардов долларов в этот день у американцев уходят на рестораны.

В России праздничные расходы, конечно, поменьше. В основном, жители нашей страны тратят деньги на цветы, которые в преддверии праздника значительно дорожают.

Однако некоторые предприниматели устраивают специальные акции, чтобы подхлестнуть свои продажи. Например, один из столичных ресторанов предлагает ужин на двоих всего за 3 тысячи рублей.

Правда, подобные акции проходят далеко не везде. В некоторых ресторанах в День Святого Валентина предлагают ужин на двоих при свечах и за 13 тысяч рублей.

Некоторые умудряются делать деньги даже на нелюбви ко Дню всех влюбленных. В этом году достаточно заплатить 550 рублей и вы сможете стать участником акции "Анти 14 февраля".



Если же вы все-таки верите в светлое чувство, то найти пару вам помогут в брачных агентствах. В Москве их насчитывается несколько десятков.

Возраст мужчин, которые обращаются в такие агентства, от 40 лет и выше. Для женщин возрастной порог начинается от 28 – 30 лет. Чтобы стать клиентом такого агентства необходимо иметь хотя бы средний доход. Цены здесь колеблются от 5 до 400 тысяч рублей.



Те, кому дорого собственное время, могут заглянуть в клуб быстрых знакомств. Клубные встречи обычно проходят вечером в выходные. На одно свидание отводится не более 5 минут. Большинству клиентов удается завязать отношения после первой вечеринки.

"Самая большая ошибка - это заготовленность текста, фразы. Во-первых, это всем надоедает, а во-вторых, это шаблонность. Надо подходить с юмором", - рассказал организатор клуба знакомств "Вечер свиданий" Максим Куреев.

В Москве насчитывается около 10 регулярно работающих клубов знакомств. Стоимость билета на вечеринку составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей. В стоимость входят услуги организаторов, аренда ресторана, а также бесплатный напиток.

Кроме того, познакомиться можно и на специализированных интернет-сайтах. По оценкам инвесторов, годовой оборот российского рынка онлайн-знакомств составляет около 50 миллионов долларов.

Если вам повезло, и вы уже нашли свою вторую половину, то рано или поздно возникнет вопрос: "А не сыграть ли нам свадьбу?". Для агентств, занимающихся организацией свадебных мероприятий, День Святого Валентина тоже знаковый.

"День Святого Валентина - наиболее популярный день для помолвки. Где-то через 2-3 дня после Дня Святого Валентина в агентства по организации свадебных торжеств начинается шквал звонков", - рассказала руководитель свадебного агентства Wedding Consult Ксения Афанасьева.