По факту драки в кафе с участием Емельяненко возбуждено уголовное дело

В столичной полиции возбудили уголовное дело по факту драки в кафе, в которой, предположительно, принимал участие боец ММА Александр Емельяненко.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции, уголовное дело по факту драки в кафе на Восточной улице было возбуждено по статье "Побои".

Напомним, 23 октября 2013 года человек, похожий на известного бойца смешанного стиля, устроил потасовку с одним из посетителей заведения. Мужчина получил телесные повреждения и вынужден был обратиться за помощью к медикам.

После этого Емельяненко написал встречный иск. По его мнению, он сделал замечание шумной компании, но в ответ те начали кидаться в него стульями.