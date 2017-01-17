Против художника Павленского возбуждено уголовное дело о нанесении побоев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Против художника-акциониста Петра Павленского возбуждено уголовное дело о нанесении побоев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что Петр Павленский вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя детьми покинули Россию после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на них заявление о насильственных действиях сексуального характера. Сам художник считает случившееся провокацией правоохранительных органов, опровергая информацию о насильственных действиях в отношении актрисы. При этом факт драки с ее спутником Павленский подтвердил, добавив, что во время стычки был один.

Дело возбуждено по факту инцидента, произошедшего в конце октября прошлого года в Казарменном переулке, где, как видно на записи камеры видеонаблюдения, неизвестные из хулиганских побуждений нанесли мужчине телесные повреждения. По версии полицейских, это был Павленский с "напарником", которые напали на друга Слониной.





Петр Павленский известен своими эпатажными акциями: в сентябре 2015 года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а в 2013 году он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке. По признанию Павленского, таким образом он пытался изобразить метафору на современное российское общество. Весной 2013 года художник разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

