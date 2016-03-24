Забытый плюшевый медвежонок прилетел к хозяину из Аргентины в Британию

Фото: ТАСС/Zuma

Авиакомпания British Airways организовала перелет для плюшевого медвежонка по имени Винни-Пух, забытого на борту следовавшего из Буэнос-Айреса в Лондон самолета, сообщает сайт "Комсомольской правды". Игрушку оставил 8-месячный пассажир Вуди Кранмер.

Родители малыша обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь разыскать пропажу. Через несколько дней получили ответ от British Airways – веселый, добрый и сказочный. Сотрудники авиакомпании написали, что медвежонка удалось найти и ему куплен билет в Лондон. Также они добавили, что плюшевый медведь оказался настоящим путешественником и побывал уже в нескольких городах и странах.

Винни-Пуха посадили в самолет – и тут сказка для маленького Вуди Кранмера продолжилась. Медвежонок получил собственный посадочный талон и занял целое пассажирское кресло. Сотрудники авиакомпании, полетевшие вместе с ним, фотографировали, как он проводит время в небе, – Винни изучал карту, рисовал, пил воду и спал на подушке.

Встреча Вуди и Винни в аэропорту была радостной и тихой – малыш перестал плакать, а мишка, понятное дело, не сказал ни слова.