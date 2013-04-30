Мэрия создаст карты пляжей и общественных туалетов

Помимо карты пляжей и общественных туалетов, на портале открытых данных вскоре появятся схемы футбольных полей и городских светофоров.

Около 20 схем, которые опубликуют в июне, будут включать информацию обо всех столичных пляжах, картодромах, спортивных площадках и футбольных полях. До конца 2013 года должно появиться еще 40 таких схем, сообщает газета "Известия".

Картами велосипедных дорожек, парковок, пунктов проката, транспортно-пересадочных узлов, дорожных знаков и светофоров будет заниматься департамент транспорта.

В свою очередь, департамент имущества Москвы опубликует данные о выставленных на торги зданиях, земельных участках и информацию об их итогах. Также будут доступны карты приватизируемых объектов недвижимости и зданий.

Специального для того, чтобы родители смогли узнать популярность столичных школ и детсадов, департамент образования предоставит "cтатистику по обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений". А "данные об участниках и победителях городских профессиональных конкурсов педагогов" помогут в выборе учителя.

Департамент ЖКХ опубликует карту общественных туалетов и пунктов приема бытовых отходов, которые требуют специальной утилизации.

К тому же москвичи смогут просмотреть список выданных охотничьих билетов, объектов наружного освещения и рекламных конструкций.

