В четырех столичных парках появятся курортные зоны

Четыре столичных парка: парк Горького, "Сокольники", "Фили" и "Тушино" создадут для горожан настоящие курортные зоны с пляжами.

В парке Горького уже появился песчаный пляж площадью 5 тысяч квадратных метров. Он будет работать до конца мая. Для его создания использовалось 1,5 тысячи тонн кварцевого песка и 150 шезлонгов.

В парке "Сокольники" с 1 июня начнет работу проект "The БASSЕЙН" - бассейн размером 8 на 5 метров и глубиной 1,1 метра. Он будет работать по понедельникам с 10.00 до 20.00, по остальным - с 10.00 до 22.00.

В парке культуры и отдыха "Фили" откроют зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом (два взрослых и один детский), кроме того зону оборудуют пандусами для инвалидов. А в ПКиО "Тушино" откроют пляж на берегу Химкинского водохранилища. На воде будет оборудован бассейн площадью 200 квадратных метров. Пляж заработает к 1 июня.