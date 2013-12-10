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10 декабря 2013, 14:15

Спорт

Любительские соревнования по плаванию пройдут в "Олимпийском"

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Олимпийский"

В спортивном комплексе "Олимпийский" пройдут 15 декабря любительские соревнования по плаванию "Мой "Олимпийский" рекорд". Стать участниками состязания смогут все желающие – вне зависимости от возраста и спортивной подготовки.

Плыть на 50-метровой дистанции разрешается любым стилем – как брассом, так и "по-собачьи". Результат каждого пловца будет зафиксирован в специальном дипломе, подтверждающем его личный рекорд.

Спорткомплекс проводит старты "Мой "Олимпийский" рекорд" с декабря 2011 года. С тех пор их участниками стали более 6 тысяч человек.

Соревнования пройдут с 14.00 до 16.00. Регистрация пловцов начнется в 13.30. При наличии разового билета или абонемента на посещение бассейна "Олимпийского" участие в соревнованиях - бесплатное.

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