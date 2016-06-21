Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2016, 19:23

Экономика

В элитном жилом комплексе могут отключить лифты за долги

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В элитном жилом комплексе на Воробьевых горах могут отключить лифты из-за больших долгов за электричество, передает Агентство "Москва".

На сегодняшний день общая сумма задолженности по дому № 1, расположенному на улице Улофа Пальме, составляет 805,5 тысячи рублей. По данным Мосэнергосбыта, по этой причине подачу электроэнергии в подъезды с лифтами ограничат в период с 21 по 24 июня. В компании добавили, что ограничения будут вводить до тех пор, пока долг не оплатят.

Ранее сообщалось, Мосэнергосбыт опубликовал график отключения электроэнергии в подъездах московских домов за неуплату долгов. В связи с крупными задолженностями управляющих компаний электричество планировалось отключить более чем в 90 многоквартирных домах.

Ссылки по теме


платежи электроэнергия электричество подъезды лифты Мосэнергосбыт элитное жилье

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика