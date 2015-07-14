Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

27 июля актер МХТ Анатолий Белый выступит в Московском планетарии со спектаклем "Под куполом звездного неба", музыкальную программу для которого исполнили "Виртуозы Москвы".

Пьеса по мотивам произведения французского классика Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" превратится в полнокупольное шоу.

Зрители, над головами которых засияют звезды, отправятся в путешествие сквозь пространство и время, от песков необъятной пустыни – к далеким галактикам.

Выставка "Карандаш против камеры" в Московском планетарии

Музыкальная программа спектакля заслуживает особого внимания: она была создана специально для Московского планетария и исполнена музыкантами коллектива "Виртуозы Москвы".