Космос города: где можно почувствовать себя космонавтом, не уезжая из столицы

Московский планетарий. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Отправиться к далеким звездам или хоть на один день перевоплотиться в покорителя других планет – мечта или реальность? В преддверии Дня авиации и космонавтики, который отмечается 12 апреля, M24.ru совместно с туристическим сервисом Momondo рассказывают, где можно испытать космические ощущения, не проходя специализированную подготовку и не уезжая далеко от Москвы.

Московский планетарий

На экспозиции "Постижение космоса" в интерактивном музее "Лунариум" вы окажетесь на космической станции, где переход из одного тематического отсека в другой станет удивительным межпланетным путешествием. Вы познакомитесь с историей Большого взрыва и узнаете свойства невесомости и вакуума. Но это еще не все – впереди интерактивные развлечения. Вы побываете в Лунной лаборатории и сможете использовать для своих наблюдений телескопы разных оптических систем, а также – запустить воздушную и водородную ракеты и спасти планету от астероидов.

В Большом Звездном зале вас ожидает новая захватывающая программа – фильм "Тайны красной планеты". Благодаря технологии Fulldome изображение при помощи специальных проекторов транслируется прямо на купол здания. Панорама на 360 градусов раскроет перед вами загадки удивительных песков Марса.

Где находится : Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5. Метро: "Кранспресненская", "Баррикадная".

: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5. Метро: "Кранспресненская", "Баррикадная".

Музей космонавтики

Здесь вы погрузитесь в историю освоения космоса, увидите Центр управления полетами в миниатюре и детально изучите кабину Бурана. А в интерактивном компьютерном классе с помощью специальных тренажеров даже сможете сымитировать невероятный космический полет. Программа позволит самостоятельно произвести стыковку с Международной космической станцией в спускаемом аппарате "Союз", совершить познавательное путешествие по МКС и разрешить нештатные ситуации на борту.

Ко Дню космонавтики готовится особая программа. Тут можно будет попасть на фестиваль документального кино о космосе Space DocFest, посетить интерактивный мастер-класс "Как стать космонавтом" и детские технические мастерские. Аудиопогружение "Голоса космоса" позволит вам послушать пение кометы и шепот планет.

Музей космонавтики. Фото: M24.ru/Александр Авилов

Где находится : Проспект Мира, д. 111. Метро: ВДНХ

: Проспект Мира, д. 111. Метро: ВДНХ

Павильон "Космос"

В павильоне "Космос" на ВДНХ построена первая в России полноразмерная интерактивная модель космической станции будущего на Марсе – "Марс-Тефо". В интеракториуме вы не только сможете осмотреть энергетический, геологический и командный отсеки базы, но и обозреть марсианские пейзажи, понаблюдать за пылевыми смерчами и принять участие в познавательных играх.

В праздничные выходные здесь будут проводиться разнообразные экскурсии, позволяющие проникнуть в тайны красной планеты, а также мастер-класс по ракетомоделированию.

Где находится: Москва , Территория ВДНХ, павильон № 32 "Космос". Метро: ВЛНХ

, Территория ВДНХ, павильон № 32 "Космос". Метро: ВЛНХ

Центр Современного Искусства М'АРС

В это необычное место, ориентированное на новые медиатехнологии в искусстве, стоит отправиться тем, кто хочет почувствовать себя на другой планете. Площадка создана для создания и демонстрации художественных проектов, которые затрагивают все органы человеческих чувств и позволяют посетителям ощутить многогранность мира.

Аудиовизуальное, цифровое и сетевое искусство, видеоарт, видеоинсталляции и компьютерная графика – вас ожидает захватывающее путешествие в мир образов и фантазий. Через прямое взаимодействие с арт-объектами и средой каждый гость центра становится не просто посетителем, но участником действа.

Где находится : Пушкарев пер., д. 5. Метро: "Сухаревская", "Трубная" или "Цветной бульвар",

: Пушкарев пер., д. 5. Метро: "Сухаревская", "Трубная" или "Цветной бульвар",

Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина

В Центре регулярно проводятся экскурсии, во время которых можно увидеть тренажеры для подготовки космонавтов, полноразмерные копии МКС и станции "Мир", а также гидролабораторию и центрифугу ЦФ-18. А в Доме космонавтов создан небольшой музей, где воспроизведен рабочий кабинет Ю.А. Гагарина. Тут вы узнаете историю пилотируемых космических полетов, а также познакомитесь с жизнью первого человека, которому удалочь преодолеть силу земного притяжения.

Экскурсии проходят по предварительной записи. А для тех, у кого нет возможности посетить Звездный городок, создан виртуальный тур.