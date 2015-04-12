Космос города: где можно почувствовать себя космонавтом, не уезжая из столицы

Московский планетарий. Фото: m24.ru/Александр Авилов
Отправиться к далеким звездам или хоть на один день перевоплотиться в покорителя других планет – мечта или реальность? В преддверии Дня авиации и космонавтики, который отмечается 12 апреля, M24.ru совместно с туристическим сервисом Momondo рассказывают, где можно испытать космические ощущения, не проходя специализированную подготовку и не уезжая далеко от Москвы.
Московский планетарий
На экспозиции "Постижение космоса" в интерактивном музее "Лунариум" вы окажетесь на космической станции, где переход из одного тематического отсека в другой станет удивительным межпланетным путешествием. Вы познакомитесь с историей Большого взрыва и узнаете свойства невесомости и вакуума. Но это еще не все – впереди интерактивные развлечения. Вы побываете в Лунной лаборатории и сможете использовать для своих наблюдений телескопы разных оптических систем, а также – запустить воздушную и водородную ракеты и спасти планету от астероидов.
В Большом Звездном зале вас ожидает новая захватывающая программа – фильм "Тайны красной планеты". Благодаря технологии Fulldome изображение при помощи специальных проекторов транслируется прямо на купол здания. Панорама на 360 градусов раскроет перед вами загадки удивительных песков Марса.
Музей космонавтики
Здесь вы погрузитесь в историю освоения космоса, увидите Центр управления полетами в миниатюре и детально изучите кабину Бурана. А в интерактивном компьютерном классе с помощью специальных тренажеров даже сможете сымитировать невероятный космический полет. Программа позволит самостоятельно произвести стыковку с Международной космической станцией в спускаемом аппарате "Союз", совершить познавательное путешествие по МКС и разрешить нештатные ситуации на борту.
Ко Дню космонавтики готовится особая программа. Тут можно будет попасть на фестиваль документального кино о космосе Space DocFest, посетить интерактивный мастер-класс "Как стать космонавтом" и детские технические мастерские. Аудиопогружение "Голоса космоса" позволит вам послушать пение кометы и шепот планет.
Павильон "Космос"
В павильоне "Космос" на ВДНХ построена первая в России полноразмерная интерактивная модель космической станции будущего на Марсе – "Марс-Тефо". В интеракториуме вы не только сможете осмотреть энергетический, геологический и командный отсеки базы, но и обозреть марсианские пейзажи, понаблюдать за пылевыми смерчами и принять участие в познавательных играх.
В праздничные выходные здесь будут проводиться разнообразные экскурсии, позволяющие проникнуть в тайны красной планеты, а также мастер-класс по ракетомоделированию.
Центр Современного Искусства М'АРС
В это необычное место, ориентированное на новые медиатехнологии в искусстве, стоит отправиться тем, кто хочет почувствовать себя на другой планете. Площадка создана для создания и демонстрации художественных проектов, которые затрагивают все органы человеческих чувств и позволяют посетителям ощутить многогранность мира.
Аудиовизуальное, цифровое и сетевое искусство, видеоарт, видеоинсталляции и компьютерная графика – вас ожидает захватывающее путешествие в мир образов и фантазий. Через прямое взаимодействие с арт-объектами и средой каждый гость центра становится не просто посетителем, но участником действа.
Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина
В Центре регулярно проводятся экскурсии, во время которых можно увидеть тренажеры для подготовки космонавтов, полноразмерные копии МКС и станции "Мир", а также гидролабораторию и центрифугу ЦФ-18. А в Доме космонавтов создан небольшой музей, где воспроизведен рабочий кабинет Ю.А. Гагарина. Тут вы узнаете историю пилотируемых космических полетов, а также познакомитесь с жизнью первого человека, которому удалочь преодолеть силу земного притяжения.
Экскурсии проходят по предварительной записи. А для тех, у кого нет возможности посетить Звездный городок, создан виртуальный тур.
