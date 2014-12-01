Прямая трансляция спектакля: "Ахматова и Модильяни"

Фото: facebook.com/stlitteatr

В 2014 году отмечается 125-летие со дня рождения знаменитой поэтессы Анны Ахматовой. В эту честь в Доме И.С.Остроухова в Трубниках до 14 декабря проходит выставка "Раритеты коллекции Анны Ахматовой в собрании Государственного литературного музея".

На выставке представлены выполненные выдающимися современниками поэтессы ее прижизненные портреты, книги с владельческими и дарственными надписями, творческие автографы, письма, личные вещи и материалы к биографии. Здесь вы можете также услышать голос самой Анны Ахматовой, читающей свои произведения, многие из которых не сохранились в рукописном виде.

Во вторник, 2 декабря, Лит.Театр устраивает в Трубниковском переулке вечер, посвященный Ахматовой как женщине. Представление раскрывает взаимоотношения писательницы и итальянского художника Амадео Модильяни, тогда Анне было всего 20 лет.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.