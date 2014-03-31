Девять новых зон отдыха обустроят в ЮВАО в 2014 году

Фото: М24

На юго-востоке столицы в этом году появятся девять новых зон отдыха. В округе благоустроят четыре пешеходные зоны и пять "народных" парков общей площадью более 28 гектаров.

По словам префекта ЮВАО Владимира Зотова, при создании каждой зеленой зоны учитывают пожелания жителей.

"Народные" парки создадут в районах Люблино, Рязанский, Лефортово, Печатники и Капотня. Посредство финансирования из городского бюджета обустроят два парка, деньги на остальные парки выделят инвесторы.

"Статус пешеходных зон присвоят Березовой роще на Жулебинском бульваре, скверу им. Судакова в районе Люблино, скверу у кинотеатра "Свобода" в Южнопортовом районе и территории по улице Окская в Рязанском районе (вдоль домов номер 41, корпус 1; номер 3, корпус 1; номер 5, корпус 1)", - сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В прошлом году в ЮВАО обустроили три пешеходные зоны и семь народных парков общей площадью более 21 гектара.