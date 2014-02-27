К лету в Москве появится туристическая полиция

К лету в столице появится туристическая полиция

В первом полугодии 2014 года завершится подготовка сотрудников туристической полиции Москвы, рассказал M24.ru начальник столичного ГУ МВД Анатолий Якунин. Помогать туристам ориентироваться в городе будут около 100 полицейских, патрулирующих пешеходные зоны в Москве. Они сейчас проходят курсы обучения иностранным языкам и правилам общения с туристами. Глава комитета по туризму Сергей Шпилько добавил, что столичные власти готовы предоставить полицейским путеводители, городские карты и разговорники, а также дать в помощь стражам порядка волонтеров.

"Работа по созданию подразделения туристической полиции началась еще в октябре прошлого года, сейчас заканчивается комплектация штата и обучение полицейских", - рассказал Анатолий Якунин. На сегодняшний день в туристической полиции состоит около 100 сотрудников, впоследствии эта цифра может увеличиться, пояснил главный полицейский.

В задачи полицейских будет входить обеспечение безопасности гостей столицы, а также помощь туристам. По словам Якунина, стражей порядка учат не только разговаривать на английском языке, но и правилам общения с гостями города. "В результате они смогут помогать туристам ориентироваться в городе, а также будут предоставлять другую справочную информацию", - отметил Якунин. Несмотря на то, что обучение полицейских еще не завершилось, они уже сейчас ежедневно патрулируют пешеходные зоны. Пока сотрудники полиции не выявили случаев правонарушений против туристов.

Глава столичного комитета по туризму Сергей Шпилько отметил в разговоре с M24.ru, что для города очень важно появление в центре Москвы полицейских, которые смогут помочь туристам . "Мы со своей готовы предоставлять ГУ МВД различные методические материалы - городские путеводители и карты, а также другую справочную информацию в помощь полицейским", - отметил чиновник.

По его словам, сейчас также обсуждается вопрос о взаимодействии между полицейскими и волонтерами, которые летом помогают туристам в городе. "На сегодняшний день наши волонтеры работают на Красной площади, на Манежной площади, на Арбате, мы будем активнее задействовать их и для работы на пешеходных зонах", - отметил Шпилько.

Новые пешеходные зоны стали появляться в Москве в конце 2012 года. Первым пространством, свободным от автомобилей, после Арбата стал маршрут Столешников переулок - Камергерский переулок - Кузнецкий мост - улица Рождественка. В 2013 году в центре Москвы было запущено пять пешеходных зон общей протяженностью 5,7 км: Тверской проезд, Никольская и Большая Дмитровка, Крымская набережная. В 2014 году длина пешеходных зон должна увеличиться в 2,5 раза и составить почти 16 километров. Пешеходным станут зоны, связывающие улицы Маросейка и Покровка, площадь Гагарина и Площадь Европы, площадь Революции и Никольскую улицу. Для автомобилей закроют еще и Триумфальную площадь, а также Пятницкую улицу. Напомним, помимо полицейских, пешеходные зоны в этом году начали патрулировать частные охранники.

Напомним, летом 2013 года Анатолий Якунин сообщал, что полицейским будут доплачивать за знание иностранных языков в рамках средств, выделенных мэрией на индивидуальные надбавки.

Глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин сообщил M24.ru, что начальство время от времени премирует сотрудников в индивидуальном порядке. "Если полицейский действительно усердно занимается, то ему могут дать небольшой бонус по итогам месяца", - рассказал Пашкин.

По словам эксперта, учат полицейских только английскому языку, правда, стимул изучать его у них не очень высокий. "Полицейским пока не сообщали, что за помощь туристам их будут поощрять", - отметил Пашкин.

Тем не менее, для туристов взаимодействие с полицией упростится благодаря сотрудникам, знающим английский язык. Сейчас, по словам Пашкина, если с туристом что-то случится, ему придется ждать приезда переводчика в отделении полиции. "Штатных переводчиков там нет, но есть средства на то, чтобы пригласить специалиста. Также полицейские могут обратиться за поддержкой в посольство", - пояснил эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин полагает, что туристические полицейские нужны не только на пешеходных зонах, но и в других местах массового скопления иностранцев, например, около музеев и храмов. "Пешеходные зоны, наверное, выбрали для начала, поскольку там туристы чаще сталкиваются с карманниками и мошенниками. Я уверен, что проект получит широкое распространение в городе", - заявил эксперт. 100 сотрудников, по словам Барзыкина, - цифра, достаточная на первом этапе, в будущем ее следует увеличить.

По мнению эксперта, полицейские должны уметь не только подсказывать туристам направление, но и объяснять им правила поведения в городе. "Например, они должны сообщать иностранцам о том, что нельзя входить в храм в шортах, или где в городе запрещено курить", - пояснил Барзыкин. По его словам, для взаимопонимания с туристами полицейских должны также обучать основам традиций различных стран. "Сейчас к нам едут из самых разных государств, даже из Ирака", - отметил Барзыкин.

Дарья Миронова