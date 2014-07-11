Карта пешеходных маршрутов появилась в столице

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В столице появилась карта пешеходных маршрутов, сообщает в пятницу, 11 июля, пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы в Twitter.

"От Садового кольца к центру потянулись пешеходные зоны, где мы будем гулять уже завтра", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в этом году в городе появится около 50 километров пешеходных улиц. Большая часть из них будет находиться не в Центральном административном округе, а на окраинах Москвы.

Всего в 2014 году в столице организуют 30 пешеходных маршрутов, в том числе 27 за пределами центрального округа. Так, три знаковые пешеходные зоны появятся в ЦАО на Покровке, Маросейке и Пятницкой улице.

Также планируется улучшить пешеходную доступность Пушкинской площади, Якиманской набережной, улиц Пречистенка, Остоженка и Моховая. Кроме того, еще один маршрут может появиться в Северном округе возле метро "Сокол".

Движение по Пятницкой улице закрыли на два месяца

Напомним, на Пятницкой будет обустроена пешеходная зона. там не только расширят тротуары, но также поставят лавочки и озеленят территорию вдоль дороги. По словам мэра, как показала практика на примере Большой Дмитровки, на трафик сокращение дорожного полотна отрицательно не повлияет.

"Ширина тротуаров позволит совсем по-другому ходить по этой улице, создавать здесь возможности для уличной торговли, кафе, ресторанов, для проведения городских мероприятий. Постепенно улицы Москвы получают совершенно другой облик, а город - другой стиль", - отметил Сергей Собянин.

На Пятницкой, кроме того, продолжается работа по ремонту фасадов зданий. Всего здесь расположено 114 строений, в прошлом году были отремонтированы фасады 30 из них. Ремонт необходим еще 84 зданиям. Упорядочиваются также рекламные конструкции. Незаконно размещенную рекламу демонтируют - к настоящему моменту улица избавилась уже от 214 нелегальных конструкций.

Где появятся новые пешеходные зоны

Также в этом году планируется завершить четырехлетнюю программу благоустройства дворов. В частности, обустроят 54 дворовые территории, прилегающие к пешеходной зоне, которая появится на Пятницкой.

Проект завершает создание крупной пешеходной зоны "Замоскворечье". До начала работ Пятницкая была односторонней улицей и имела 3-4 полосы при общей ширине проезжей части почти 15 метров.

Пятницкую улицу, Маросейку и Покровку оборудуют парковками

В ходе благоустройства улицу сузят до 2 полос движения, а тротуары расширят до 6 метров. Кроме того, будут обустроены парковочные "карманы". Работы по благоустройству Пятницкой улицы планируют завершить в августе.

Кроме того, Собянин поручил присвоить Пятницкой улице официальный статус пешеходной зоны, что позволит представить налоговые льготы для ресторанов и кафе, тем самым расширив и без того большое количество предприятий общественного питания на этой улице.

Пешеходные маршруты Москвы

В прошлом году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

Где появятся новые пешеходные зоны

В этом году планируется обустроить пешеходные зоны от Маросейки до Покровки, на улице Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка, а также от площади Европы до площади Гагарина.

Протяженность нового пешеходного маршрута на улице Забелина составит 270 метров. В рамках благоустройства планируется замостить улицу гранитом и поставить фонарные столбы в старинном стиле. Кроме того, на прилегающей территории появятся деревянные скамейки с чугунными ножками и кадки для цветов.

После обустройства улица Забелина предстанет перед горожанами в своем историческом облике. До настоящего времени там сохранились дома, признанные культурным наследием федерального значения. Среди них - Палаты Сумароковых, Доходный дом Московского купеческого общества и Ивановский монастырь.

Маросейка и Покровка станут пешеходными маршрутами к сентябрю этого года. Согласно концепции, на улицах расширят тротуары. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь

Кроме того, власти благоустроят и Триумфальную площадь. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. На ней планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад, а также высадить многолетники, злаки, липы и клен Гиннала.

Помимо этого, площадь будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками, клумбами, а на тротуарах появится гранитное мощение.

Всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального административного округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро, сообщает портал столичного правительства.

Как ранее сообщал M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы также объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.