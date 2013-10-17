В 12 пешеходных тоннелях Москвы появится подогрев ступенек

Фото: "Гормост"

В Москве до конца года завершится ремонт 12 пешеходных тоннелей. В них появится электрообогрев ступеней, полностью заменят поручни и металлические двери, а также покрытие пола, потолка и облицовку стен.

Кроме того, большое внимание было уделено людям с ограниченными возможностями - будут установлены приспособления для инвалидов по зрению и колясочников.

При этом ремонт в 8 тоннелях уже полностью завершен. Среди них - "Моссовет" на Тверской улице, "Кудринский" тоннель на улице Садово-Кудринская и тоннель "Электрозаводской" на Большой Семеновской, сообщает пресс-служба государственного бюджетного учреждения "Гормост", проводящего реконструкцию переходов.

Кроме того, готовы тоннели "Преображенская площадь" и "Комсомольский" на площади трех вокзалов, "Кинотеатр Художественный" на Воздвиженке, а также пешеходный тоннель на Новом Арбате "Прага" и "Океан" на Каширском шоссе.