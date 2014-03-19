В галерее "На Каширке" расскажут о перфомансах и медиаинсталляциях

Фото: М24.ru

19 марта в выставочном зале "На Каширке" пройдет вторая лекция из цикла Арсения Сергеева. Художник, лауреат премии "Инновация 2008" расскажет о специфике современного искусства, в том числе использующего языки новых медиа. Онлайн-трансляцию смотрите на M24.ru.

Лекция "Жест? Произведение? Процесс?" будет посвящена живописи действия, перформативной скульптуре, кинетическому искусству, перформансам и медиаинсталляциям. На второй лекции из цикла о современном искусстве Арсений Сергеев расскажет о Джексоне Поллоке, Александре Колдере, Тео Янсене, Джиме Хэнсоне, Энтони Гормли, Марин Абрамович, Олеге Кулике, "Тройке груп" и других художниках.

Начало трансляции в 19:30.

Трансляция завершена.