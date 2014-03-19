Форма поиска по сайту

19 марта 2014, 12:13

Культура

В галерее "На Каширке" расскажут о перфомансах и медиаинсталляциях

Фото: М24.ru

19 марта в выставочном зале "На Каширке" пройдет вторая лекция из цикла Арсения Сергеева. Художник, лауреат премии "Инновация 2008" расскажет о специфике современного искусства, в том числе использующего языки новых медиа. Онлайн-трансляцию смотрите на M24.ru.

Лекция "Жест? Произведение? Процесс?" будет посвящена живописи действия, перформативной скульптуре, кинетическому искусству, перформансам и медиаинсталляциям. На второй лекции из цикла о современном искусстве Арсений Сергеев расскажет о Джексоне Поллоке, Александре Колдере, Тео Янсене, Джиме Хэнсоне, Энтони Гормли, Марин Абрамович, Олеге Кулике, "Тройке груп" и других художниках.

Начало трансляции в 19:30.

Трансляция завершена.

Напомним, первая лекция Арсения Сергеева прошла в галерее "На Каширке" 12 марта. Она была посвящена стрит-арту и паблик-арту. Посмотреть запись можно на М24.ru.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
перформанс инсталляции современное искусство смотреть онлайн на m24.ru

