UTair отменила регулярные рейсы из Москвы в Новосибирск и Екатеринбург

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Авиакомпания UTair с 13 января и до конца текущей осенне-зимней навигации отменила рейс Москва-Новосибирск-Москва из-за снижения спроса на этом направлении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Пассажиры, имеющие авиабилеты на отмененные рейсы, уведомлены авиакомпанией. Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат билета с возмещением его стоимости в полном объеме или альтернативное оформление билетов с вылетом из ближайших аэропортов, входящих в расписание авиакомпании", - заявили в компании.

Кроме того, с 22 декабря 2014 года также отменен рейс Москва-Екатеринбург-Москва. Это связано со снижением спроса и оптимизацией расписания авиакомпании.

При этом по данным агентства, полеты из Новосибирска в Москву ежедневно в среднем 13-14 раз выполняют авиакомпании "Глобус", "Уральские авиалинии", "Вим-Авиа", S7, "АЛРОСА", "Трансаэро", "Аэрофлот" и "Оренбургские авиалинии".

Напомним, в настоящее время UTair находится в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что авиаперевозчики, в частности UTair и "Трансаэро", могут рассчитывать на госгарантии.

"У нас и в этом году есть неиспользованный остаток госгарантий, а также в следующем году у нас есть определенный объем средств, которые мы можем использовать на гарантированные кредиты, которые берут компании. Первый кандидат - это авиаперевозчики "Трансаэро" и UTair. Им эти гарантии необходимы", - сказал Дворкович.

Вице-премьер ранее заявлял, что правительство рассматривает два вариант поддержки авиакомпаний. Речь идет о госгарантиях по кредитам и субсидировании каботажных маршрутов. При этом он подчеркивал, что поработать надо и самим авиакомпаниям. В частности, они должны рационализировать парк, маршруты, снижать издержки, чтобы выйти на операционную безубыточность хотя бы через несколько месяцев.