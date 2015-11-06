UTair перевезет пассажиров на Дальний Восток вместо "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Авиакомпания UTair начинает регулярные рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский и Владивосток. Официальная информация о начале перевозок размещена на сайте компании.

Полеты в Петропавловск-Камчатский будут выполняться по вторникам и пятницам с 13 ноября. Стоимость билета в эконом-классе составит 11 175 рублей. Аналогичная стоимость билетов будет и на рейсы во Владивосток, которые будут выполняться три раза в неделю (по понедельникам, средам и субботам) с 16 ноября.

Как отмечает ТАСС, UTair заменит на маршруте "Трансаэро", которая выполняла рейс Москва – Владивосток ежедневно. После ее ухода на маршруте по 2-3 рейса в день выполняет только "Аэрофлот".

Уход одного из перевозчиков привел к напряженной ситуации с билетами на маршруте Владивосток – Москва. Для ее разрешения "Аэрофлот" направил на дальневосточное направление более вместительные воздушные суда, загрузка которых увеличена на 100 мест.

Напомним, с 26 октября деятельность "Трансаэро" остановлена приказом Росавиации. Перевозка клиентов авиакомпании будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.