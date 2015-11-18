Перестрелка произошла в пригороде Парижа

В парижском пригороде Сен-Дени произошла перестрелка

В парижском пригороде Сен-Дени произошла перестрелка в ходе контртеррористической операции, сообщает телеканал "Москва 24". В операции принимают участие подразделения спецназа. По предварительным данным, несколько полицейских получили ранения.

В ходе спецоперации в Сен-Дени полиция задержала трех человек, еще двое подозреваемых остаются блокированными в одной из квартир. По данным французских СМИ, операция связана с поиском подозреваемых в совершении терактов в Париже.

Также сообщается, что в расследовании парижских терактов появился еще один подозреваемый. Следователи ищут человека, находившегося в черном "Сеате" вместе с еще двумя нападавшими, которые уже опознаны. Из автомобиля нападавшие в ночь на 14 ноября открыли огонь по террасам ресторанов и окнам баров.

Двое опознанных – это граждане Бельгии, братья Салах и Брахим Абдесаллам. Первого следствие считает одним из главных подозреваемых по делу о нападениях, он находится в розыске. Его брат Брахим подорвал себя в ходе атаки на концертный зал "Батаклан". Третий человек, находившийся в машине, не опознан.

Добавим, два самолета авиакомпании Air France, летевшие из США в Париж, экстренно перенаправили в другие аэропорты из-за анонимного звонка о бомбах на борту, передает "Интерфакс".

По данным телекомпании CNN, один из самолетов направили в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Пассажиров эвакуировали. Второй лайнер, следовавший из Вашингтона в Париж, приземлился в канадском городе Галифакс.

ФБР распространило заявление о том, что приступило к проверке информации о возможно заложенных взрывных устройствах.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли 132 человека, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", кроме того неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы.

Тогда же стало известно, что в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.

Бельгийская прокуратура предъявила двум задержанным в субботу гражданам страны обвинение в соучастии в подготовке терактов, произошедших в Париже в пятницу 13 ноября. Всего 14 ноября были задержаны семь человек, однако пять из них были отпущены на свободу после допроса.

Также уже сообщалось, что следствие установило спонсора терактов в Париже – им оказался бельгиец Абдельхамид Абаауд. По данным полиции, террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы.