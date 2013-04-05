Москвичам, переплатившим за услуги ЖКХ, вернут деньги

Москвичам, которые с начала года по ошибке платили за услуги ЖКХ по завышенным ценам, проведут перерасчет, заявил Сергей Собянин на оперативном совещании в мэрии.

По его словам, суммы пересчитают в течение месяца. При этом градоначальник отметил, что с 1 января не предусматривалось увеличение тарифов ни по одной составляющей.

С декабря по февраль некоторые жители Москвы получили счета за коммунальные услуги на 10 процентов выше обычного. Это произошло в результате технической ошибки, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе проверки выяснилось, что лицевых счетов с завышенными суммами около 10 тысяч, или 0,23 процента от общего количества счетов. Ошибки были выявлены в расчетах за услуги водоснабжения и канализации, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Неправильный расчет тарифов произошел, в первую очередь, из-за безответственности специалистов, которые снимают показания со счетчиков, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Чтобы подобные инциденты не повторялись, все случаи появления завышенных счетов будут проверяться до рассылки жителям, а разъяснительная информация для пользователей будет размещена на оборотных сторонах счетов.

Чиновник также добавил, что разработаны мероприятия, которые не допустят повышения тарифов. Кроме того, усилены меры, связанные с обследованием квартир с индивидуальными счетчиками, потому что иногда сами жители дают неточные сведения.