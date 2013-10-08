Движение в Москве ограничено из-за эстафеты Олимпийского огня

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые набережные и улицы Москвы будут перекрыты из-за второго дня эстафеты факелоносцев Олимпийского огня.

Так, с 7 часов утра закрыт проезд по по Якиманской набережной. В 8 часов пешеходными стали Воробьевская, Андреевская и Пушкинская набережные. Также нельзя будет проехать от Кремлевской набережной до Краснопресненской.

Во второй половине дня проезд ограничат от Мосфильмовской улицы до Косыгина, включая смотровую площадку на Воробьевых горах.

Олимпийский огонь прибыл в Москву 6 октября. 497 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Посмотреть на это смогут все желающие.

В целом эстафета продлится 123 дня. В ней будут задействованы 14 тысяч факелоносцев, а огонь побывает на территории всех 83 субъектов Российской Федерации. 7 февраля эстафета финиширует на открытии Игр в Сочи.