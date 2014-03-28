Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2014, 10:13

Общество

Социальные пенсии с апреля вырастут на 1-2 тысячи рублей

С первого апреля повысят социальные пенсии

Власти намерены с 1 апреля повысить социальные пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в связи с ростом прожиточного минимума к пенсии планируется прибавить от 1 до 2 тысяч рублей. Необходимые средства на 2014 год уже заложены в бюджете - это свыше 40 миллиардов рублей.

По словам начальника управления социальных выплат отделения ПФР по Москве и Подмосковью Зинаиды Дмитриевой, всего индексация ЕДВ коснется свыше 1,240 миллионов федеральных льготников.

Кроме того, в августе 2014 года произойдет перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

пенсионеры инвалиды пенсии ВОВ повышение

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика