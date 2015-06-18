Подмосковных пенсионеров без льгот лишили бесплатного проезда по Москве

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Мособлдума приняла закон, отменяющий бесплатный проезд в общественном транспорте столицы некоторым категориям пенсионеров Московской области, сообщает "Интерфакс".

В частности, право на льготу на общественном транспорте в столице теряют пенсионеры без льготного статуса, ветераны службы в вооруженных силах России и ветераны труда. Всего таких людей в области порядка 1,2 миллиона человек.

Закон вступает в силу с 1 августа 2015 года.

"Все виды льгот внутри области сохраняются, а льготы на территории другого субъекта на транспорте города Москвы – автобусах, трамваях, троллейбусах, монорельсовой дороге, метро – будут ограничены. Мы оплачиваем проезд только незащищенным слоям граждан", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил журналистам, что льготники, чей доход ниже прожиточного минимума, имеют право на компенсации проезда в учреждения государственной системы здравоохранения по направлению лечащего врача в размере фактической стоимости проезда – в год от 400 рублей (на консультацию к врачу) и до 6 тысяч рублей (на лечение).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ограничить льготы на проезд по Москве для некоторых жителей области. По его данным, это позволит региону сэкономить порядка 2,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие образования и культуры.