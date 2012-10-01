Разработана стратегия развития пенсионной системы до 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Кабинет министров разработал стратегию развития пенсионной системы до 2013 года. Правительство одобрило сокращение накопительной части пенсии. Документ был представлен президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно материалам газеты "Ведомости", по завершении пенсионной реформы пенсия будет формироваться из трех частей – государственной, корпоративной и добровольной. В 2013-2015 годах повысятся тарифы для вредных производств, для самозанятого населения и увеличится период выплаты пенсии с 19 до 21 года. Накопительный взнос будет сокращен с шести до двух процентных пунктов в пользу солидарной части. Также граждане смогу выбрать – направить два процента в накопительную часть или все шесть процентов оставить в солидарной.

В 2016-2020 годах, на втором этапе предлагается стимулировать работников доплачивать в накопления еще два процента зарплаты самостоятельно, если они использовали возможность отчисления денежных средств в накопительную часть пенсии.

К конце 2030 года, во время третьего этапа, охват населения корпоративным пенсионным страхованием будет расширен.

В конце реформы пенсия должна будет составлять 40 процентов от заработка, а дефицит Пенсионного фонда сократится с двух процентов до 0,8 процентов ВВП.