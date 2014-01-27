Форма поиска по сайту

27 января 2014, 16:10

Общество

Трудовые пенсии россиян вырастут с 1 февраля на 6,5%

Фото: ИТАР-ТАСС

Трудовые пенсии россиян вырастут на 6,5% с 1 февраля, информирует пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации.

"С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии 37,8 млн российских пенсионеров будут проиндексированы на 6,5 процента исходя из роста потребительских цен за 2013 год. В результате средний размер трудовой пенсии по старости составит 11,4 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 апреля ожидается дополнительное увеличение трудовых пенсий: ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 5%.

А в августе произойдет перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

