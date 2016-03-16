Переход на добровольную накопительную пенсионную систему практически нереален

Для россиян могут ввести добровольную накопительную пенсионную систему

Министерство финансов и Банк России предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему. Подробнее об инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов.

"Никаких сформулированных предложений со стороны Минфина и ЦБ России по переустройству пенсионной системы на сегодняшний день не существует. Все то, что сейчас обсуждают эксперты и политологи, всего лишь слухи", – объяснил Виноградов.

По некоторым данным, часть зарплаты на накопительную пенсию будет отчисляться по умолчанию, но у граждан будет право отказаться от такой системы. Добровольная накопительная пенсионная система должна появиться вместо обязательной, замороженной еще в 2013 году.

По словам Виноградова, совершенно очевидно, что федеральный бюджет на ближайшие десять лет утратил способность выполнять свои социальные обязательства, в том числе и пенсионные.

"В этой ситуации необходимо найти деньги, которые наполнят пенсионную систему. Если говорить об этих слухах, то ранее руководством Минфина уже неоднократно говорилось о том, что в России практически неосуществимы подобные форматы добровольной накопительной системы", – сказал Виноградов.

Минфин и ЦБ предлагают переход к добровольной накопительной пенсии

Как ранее сообщало m24.ru, индексация пенсий работающих граждан приостановлена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон приняла Госдума. Если пенсионер бросит работу, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней начнут выплачиваться с учетом индексации и других корректировок.

В конце прошлого года в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что пенсии в 2016 году планируется проиндексировать по фактическому уровню инфляции.

"Мы посмотрим, что будет происходить в экономике страны. Очень хотелось бы, чтобы смогли решить этот вопрос по фактической инфляции будущего года", – сказал он.

Однако, как ранее прогнозировали Министерство финансов и Банк России, по итогам 2015 года инфляция составит 12-13 процентов.