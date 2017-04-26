Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 14:57

Полиция проверяет информацию об опасных гонках в Павловской слободе

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция проверяет информацию о гонках на автомобилях BMW и Mercedes в районе Павловской слободы, сообщает Агентство "Москва".

По данным пресс-службы областного главка МВД, ведется проверка, по ее итогам примут процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что недалеко от Павловской слободы неизвестные на BMW и Mercedes устроили гонки. Также была информация, что за рублем одного из автомобилей якобы находился 32-летний бизнесмен.

Мужчина неоднократно устраивал опасные гонки на скорости более 250 километров в час и регулярно публикует в соцсетях видеоролики заездов.

