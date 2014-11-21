В Шереметьеве скончалась пассажирка рейса Москва - Нижневартовск

Фото: ТАСС

Минувшей ночью в аэропорту Шереметьево скончалась пассажирка рейса Москва - Нижневартовск. Пожилой женщине стало плохо во время полета, пилот принял решение вернуться в аэропорт, но спасти пассажирку не удалось, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел примерно в 0.40 по московскому времени. Прибывшие на борт медики обнаружили женщину в состоянии клинической смерти, в реанимационном автомобиле она скончалась.

По предварительной информации, причиной смерти пассажирки стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, большой общественный резонанс вызвала смерть 24-летнего мужчины в аэропорту Шереметьево в августе этого года. Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался.

29 августа в аэропорту Домодедово произошел похожий случай. Там скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет совершил вынужденную посадку, но мужчину спасти не смогли. По имеющимся данным, умер 64-летний россиянин, который возвращался из Германии после операции. Причины смерти мужчины пока неизвестны.