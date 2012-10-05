Как получить военный билет

Молодому человеку в 16 лет необходимо явиться в военкомат по месту прописки, где он получит "удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу\, или, по-старому, "приписное свидетельство". В нем записано решение призывной комиссии о призывнике, его группа здоровья и название военкомата.

В день призыва на военную службу у призывника в военкомате изымают приписное свидетельство и выдают военный билет. Для военнослужащих он заменяет паспорт. Там записана вся информация о месте прохождения службы, параметры солдата, его награды, специализация и звание.

Военный билет выдается гражданам, призванным на военную службу в ряды Вооруженных сил России и другие военизированные ведомства; военнообязанным женщинам при постановке на воинский учет; гражданам, признанным негодными или ограниченно годными к военной службе; для окончивших военную кафедру высшего учебного заведения – выдается военный билет офицера запаса.

Документы для получения военного билета:

- Копия документа об образовании;

- ИНН;

- страховое свидетельство пенсионного страхования;

- справка о регистрации (форма №9);

- 3 фото 3х4;

- паспорт;

- справка с места работы;

- также, если есть – копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении ребенка.

Если военный билет утрачен, то в военкомат по месту прописки нужно предоставить:

- копию паспорта;

- справку с места работы;

- справку от участкового об утере военного билета;

- квитанцию об оплате штрафа (от 500 до 2000 рублей);

- подтверждение освобождения от армии (для лиц призывного возраста).

Центральный военный комиссариат: проспект Мира, д.15

Телефоны справочной службы: 8(495) 600-64-74 и 8(495) 600-65-94