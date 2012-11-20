М24.ru и интерактивная афиша 2do2go стали информационными партнерами

Интерактивная афиша 2do2go стала информационным партнером портала М24.ru. Теперь команда проекта будет готовить для читателей нашего сайта подборку интересных событий и мест столицы.



2do2go – это уникальный проект, который помогает жителям мегаполиса в выборе досуга. Главные его преимущества – гибкость в настройке, удобство использования и возможность самостоятельно добавлять новые события. Найти интересное мероприятие можно с помощью специального фильтра – по увлечениям или местонахождению. Также благодаря бесплатной функции SMS-напоминаний, москвичи не забудут о своих планах – система автоматически напомнит о них в указанное время.

Изначально проект существовал в виде страниц "Интересное в Москве" и "Моя Москва" в популярных социальных сетях. Сейчас у него появился собственный сайт, который, несмотря на "молодость", пользуется у москвичей большой популярностью.