Британский парламент призвал МИД начать диалог с Россией

Фото: ТАСС/Emmanuele Contini

Члены британского парламента призвали МИД страны начать диалог с Россией, передает ТАСС.

В опубликованном 2 марта докладе комитета по международным делам Палаты общин британского парламента говорится, что британскому внешнеполитическому ведомству стоит начать диалог с Москвой по таким специфическим вопросам, как борьба с терроризмом, кибербезопасность или безопасность воздушных перевозок, "для того, чтобы определить точки как соприкосновения, так и расхождения позиций".

После этого, отмечается в докладе, "МИД должен начать проводить содержательный и регулярный политический диалог с российским правительством, в том числе на самом высоком министерском уровне".