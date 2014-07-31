В Москве откроются три допофиса по возврату эвакуированных машин

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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) откроет три дополнительных отделения для приема водителей, которые хотят получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля и обжаловать штраф за нарушение правил парковки. Об этом M24.ru сообщил источник в транспортном комплексе столицы. Офисы на улицах Миклухо-Маклая, Туристской и Бориса Галушкина появятся осенью. Там установят камеры видеонаблюдения, как и в головном отделении МАДИ в Большом Палашевском переулке.

"Картинка с камер будет поступать на экраны в кабинетах начальников отделений или их замов. Руководители смогут в любой момент в режиме реального времени проследить, что происходит в зале, и принять оперативные меры. Например, если скапливается очередь, можно подключить дополнительных людей к работе. Если происходит конфликт – отправить кого-нибудь разрешить ситуацию", – пояснил собеседник M24.ru.

Три дополнительных офиса МАДИ откроются осенью по адресам: улица Туристская, дом 21, улица Миклухо-Маклая, дом 38 и улица Бориса Галушкина, дом 17. К декабрю в местах приема посетителей установят 24 камеры видеонаблюдения, которые будут записывать изображение и звук. Они также появятся в главном офисе МАДИ в доме № 15 по Большому Палашевскому переулку. Руководители отделений смогут одновременно смотреть трансляцию с 16 камер, при запросе из архива - с любых трех камер. Система будет оборудована видеоаналитикой, чтобы отслеживать оставленные и исчезнувшие предметы на первых этажах зданий.

Напомним, что 2 июля три пункта выдачи разрешений на возврат эвакуированной машины открылись на штрафстоянках по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3, улица Дубовая Роща, владение 7 и улица Шеногина, владение 3. Это потребовалось в связи с ростом очередей в Большом Палашевском переулке. Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: +7 (495) 539-22-99. Офисы работают круглосуточно. С порядком возвращения эвакуированного автомобиля и адресами штрафстоянок можно ознакомиться на сайте МАДИ.

По мнению координатора проекта гражданских активистов "Движение" Андрея Филина, камеры видеонаблюдения станут эффективной мерой по улучшению сервиса МАДИ. "Работники, которые знаю, что за ними может наблюдать руководитель, работают процентов на 30% быстрее и эффективнее. Это абсолютно нормальная практика",- заявил эксперт.

Он также отметил, что картинку с камер можно было бы использовать для информирования автомобилистов о загруженности отделений. "Можно вывести картинку с одной из камер без звука в интернет и сделать онлайн-трансляцию. Таким образом, водители всегда смогут посмотреть, сколько людей стоит в очереди, и выбрать удобное время, чтобы заехать за бумагами", – пояснил Филин.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров, отметил, что уровень обслуживания посетителей в МАДИ оставляет желать лучшего.

"Многие водители теряют много времени и сил, пытаясь получить разрешение на возврат автомобиля. Система видеонаблюдения будет эффективна только в том случае, если руководство будет реагировать на нарушения строго и незамедлительно", – сказал Дозоров.

Напомним, с 15 сентября 2013 года в Москве действует платная эвакуация. За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Кроме того, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей, а если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день придется платить 1 тысячу рублей. С 1 августа в столице будет расширена зона платной парковки. В нее войдут 153 улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Тариф составит 40 рублей в час.

Дарья Миронова