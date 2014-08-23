Парковки около станции метро "Спартак" могут стать "перехватывающими"

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Парковочное пространство рядом со стадионом "Открытие Арена" могут отдать под "перехватывающие" парковки для пересадки на станцию метро "Спартак". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросм градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Я обсудил с владельцами клуба вопрос о том, чтобы они все свои парковки бесплатно представили. Если эти парковки будут бесплатными, станция будет востребована, потому что все, кто едет из области, смогут свои машины здесь оставить", - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Он также добавил, что часть автобусных маршрутов со станции метро "Тушинская", чтобы разгрузить ее, могут перенаправить к станции метро "Спартак".

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По словам Марата Хуснуллина, сейчас обсуждается вопрос о режиме работы станции метро "Спартак".

"Думаю, мы ее закрывать не будем. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с департаментом транспорта и метрополитеном. Но построенную станцию закрывать смысла нет", - добавил заммэра.

Напомним, станцию метро "Спартак" планируется открыть 27-28 августа.

Пропускная способность станции в утренние часы пик по будням( без учета проведения массовых спортивных мероприятий) составит 4,4 тысяч человек, в вечерние часы пик по будням – 7,5 тысяч человек. В дни проведения массовых спортивных мероприятий – 20,1 тысяч человек.

Стадион футбольного клуба "Спартак" "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Первый матч на новом стадионе московский "Спартак" проведет 5 сентября, соперником "красно-белых" в этом поединке станет белградская "Црвена Звезда".

Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.