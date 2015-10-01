Директор парка "Сокольники": "1 ноября мы первыми в Москве откроем каток"

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

М24.ru пообщался с директором "Сокольников" Андреем Лапшиным и узнал, где появится трасса для биатлона, что означает новый логотип "Сокольников" и когда в парке можно будет покататься на коньках и позагорать.

Выставки на просеке и дом для букв

- Расскажите, что дал вам летний сезон и какие у парка планы на осень?

- Пожалуй, самый важный итог лета - то, что мы закончили все крупные работы по благоустройству и вернули исторический вид многим объектам парка. Это, например, главный вход, Симфоническая эстрада, главный цветник. На фонтанной площади появились два новых фонтана с подсветкой. В осеннем сезоне нам осталось заменить скучный забор вокруг Большого розария на красивую ограду и поменять ограду у эстрады “Березка”.

Осенью в парке появятся новые площадки. Мы уже начали превращать Майский просек в галерею под открытым небом. Каждые выходные там можно посмотреть выставки художников. Причем перед тем, как попасть на Майский просек, работы проходят что-то вроде конкурсного отбора. Площадка уже набирает популярность. Она будет работать всю осень, а ближе к зиме частично переедет в пункт проката.

Еще с 1 ноября на полную мощность запускается “Букводом” - проект, совмещающий библиотеку и коворкинг. Мы полностью обновили библиотечный фонд, напрямую заключив договоры с издательствами. В расписании уже сейчас стоят встречи с писателями, мастер-классы, ярмарки.

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

- Межсезонье для парков - не самый простой период: золотая осень прошла, погода портится, а до зимних развлечений еще далеко. Чем планируете заполнять эту “паузу”?

- У "Сокольников" перерыва на осень не будет. До конца октября все прокаты, "ПандаПарк" и прочие уличные развлечения работают по летнему режиму, а с ноября мы “пересаживаемся” на зиму. Например, мы первыми в Москве откроем каток. К примеру, в 2013 году каток в парке открылся аж 20 октября, мы побили рекорд, но получили много проблем. На лед падала листва, а люди были еще не готовы кататься. Они подъезжали к катку на велосипедах и роликах, смотрели удивленно и уезжали. На этот раз мы поставили дату открытия 1 ноября. Каток будет работать в тестовом режиме. (Дата официального открытия катков в Москве – 13 октября – Прим.ред.)

- Собираетесь ставить рекорды вроде самой длинной лыжни, как в прошлом году?

- Нет, вы знаете, мы уже добились рекордов и не участвуем в таких гонках. Сейчас боремся за качество услуг, чтобы людям было комфортно. Впрочем, новинки зимой все равно будут. На Золотом пруде откроется трасса для биатлона, а на 2-м просеке всесезонная лыжня на 2 километра. Она будет работать с 1 декабря до конца февраля, независимо от погоды.

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

Карта парка превращается... в колесо и снежинку

- Парк недавно провел ребрендинг. Почему именно сейчас - начинается новый период, меняется аудитория?

- Нет, ребрендинг - это итог изменений последних четырех лет. Когда я в 2011 году стал директором "Сокольников", в парке практически никаких возможностей для отдыха, кроме шашлыков и аттракционов, не было. За четыре года мы все здесь обновили практически на 90%. Парк приобрел свою аудиторию - семейную, запустил более 70 услуг, такого количества нет ни у одного другого парка в Москве. Но дело в том, что логотип и сайт, стихийно созданные в том же 2011-м, визуально никак не ассоциируются с отдыхом и впечатлениями. Просто коммерческий безликий стиль. Поэтому наша задача была подвести некий итог изменениям и создать логотип, который может жить своей жизнью и выражать какие-то эмоции. Мы выбрали “живой” логотип, который может постоянно меняться. Это же не просто лучи - это и пицца, и колесо велосипеда, и снежинка. Но самое главное, что он передает - лучевое построение парка, оно существует около 400 лет. Логотип и новый стиль уже встроены в новый сайт, который для "Сокольников" делает студия Артемия Лебедева. Сайт запустится буквально в следующем месяце.

Фото: brandsokolniki.com

- А как новый стиль будет проявляться в самом парке?

- В течение осени в парке поменяются баннеры, указатели, афиши. Они придут к единообразию. Зимой подсветка и украшения тоже будут обыгрывать логотип. Детали стиля будут использованы в навигации.

- Кстати о навигации. Не кажется ли Вам, что парку ее в некоторых местах не хватает?

- Да, навигация - это большая проблема, и нужен хороший специалист, чтобы ее решить. Мы своими силами несколько раз пытались сделать проекты. Я сам тоже садился и попробовал, но меня хватило на полчаса. Там ведь нужно брать каждую точку в лесу и представлять, куда из нее можно направить людей. Это может быть 20 направлений. Сейчас самое время заняться новой навигацией. Потому что есть концепция парка, понятны объекты, которые уже “сели” надолго. Самый простой способ - увеличить количество указателей и сделать “низкую” навигацию, то есть поставить на тропинках и перекрестках столбики или тумбы с картами. Посетители будут видеть, где находятся, и какие объекты расположены рядом. Но это будет, скорее всего, уже в следующем году. В этом году мы делаем информационные центры и раздаем карты, чтобы гостям парка было проще ориентироваться.

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

Новый музей

- Недавно открылся музей парка "Сокольники". Расскажите, что там можно увидеть, и как планируете развивать музей?

- Музей, который давно уже парку был нужен, открылся 5 сентября, в День города. Первая его экспозиция посвящена истории парка и культуре досуга москвичей сто и более лет назад. Мне повезло, что нас нашли люди, настоящие фанаты, которые профессионально занимаются музейным делом. Они на волонтерских началах нашли массу материалов, договорились с другими музеями и коллекционерами, собрали интересные экспонаты. В итоге в музее можно увидеть старые карты, дореволюционные открытки, одежду, в которой москвичи отдыхали, игры, в которые играли, архивные фотографии, старые афиши.

В целом же концепция музея - выставочная. Экспозиция будет меняться каждые несколько месяцев. Так у людей появится мотивация заглядывать туда чаще. Сейчас музей находится в помещении слева от входа в парк, вход бесплатный. К ноябрю он переедет в соседнее административное здание и займет там весь первый этаж. А в 2016 году мы планируем провести реконструкцию Краснодарского домика и часть материалов разместить в нем, добавив кафе и другие зоны в общей стилистике.

Фото: Ирина Заведеева

- На открытии музея был глава департамента культуры Александр Кибовский, и даже передал в фонд экспонаты. Что это за вещи, будут ли они выставлены?

- Это семейные фотографии. Дело в том, что у Кибовского в Сокольническом райкоме комсомола работал дед. Он занимался в том числе и послевоенным восстановлением парка "Сокольники". Материалы об этой работе Александр Кибовский и передал музею. Мы как раз планируем следующую экспозицию посвятить парку во время войны и используем эти фотографии. Кстати, подарить в музей фотографии или вещи может любой желающий.

- А есть еще проекты, в которых можно поучаствовать каждому?

- Осенью у нас пройдет очередная акция “Укоренись в парке”. Люди могут прийти и посадить в парке растительность, в основном, кустарники. И получить памятный сертификат с фотографией и координатами посадки. Акция очень нравится людям, мы уже засадили практически все, что можно, и выбираемся за границы парка. Например, этой весной у нас был краудсорсинговый проект - мы высадили снаружи вдоль ограды парка более 5 тысяч кустов. Вы знаете, вдоль газонов очень любят делать оградки - страшные, корявые, но обязательно покрашенные в желто-зеленый цвет. Мы вместо этого газона сажаем кустарники. Эффект получается тот же - машины не заезжают, а выглядит красивее.

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

Как заманить людей в лес

- У каждого места есть и плюсы, и вещи, требующие улучшения. Чего в "Сокольниках" на сегодняшний день не хватает?

- Конечно, любую территорию, в том числе и "Сокольники", можно сделать просто сказочной. Можно сделать лучший в мире парк. Все зависит от количества денег, которые нужно вложить. Специфика нашего парка - более 500 гектар территории, две трети которой - лес, куда мало кто ходит. Ведь что делать в бурьяне? В прошлом году была разработана новая концепция парка, которая учитывала эту специфику и предлагала варианты, как оживить дальние уголки "Сокольников". Если то, что было придумано, воплотится, то перспективы у парка очень хорошие.

За последние четыре года мы уже сделали большую работу. Например, на 6-м просеке раньше находился колбасный цех, коптильня, потом склад… Мы это убрали, и сейчас на этом месте - маленькое кафе. И оно не могло появиться тут раньше, потому что четыре года назад сюда просто не доходили люди. Но мы сделали приятную зону, по которой хорошо гулять. И люди стали ходить, у кафе сложилась своя аудитория. Этим летом мы сделали новую зону с пляжем и прекрасным благоустройством на Путяевских прудах. Там все идеально, и когда люди начнут туда приходить, мы, скорее всего, даже транспорт внутрипарковый сделаем. Но сначала на него должен появиться спрос.

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

Очень хочется восстановить лабиринт, который виден еще на картах парка 1856 года. Если закрыть для проезда Поперечный просек и сделать из него зону, как Пятницкую или Ордынку, обустроить парковочные карманы, то люди пойдут в лес. Им будет где оставить машину. Они смогут гулять не только по центру парка.



Объективно в парке не хватает поляны, при этом запрос на нее есть. Нужно найти место. И мне очень бы хотелось избавиться от объектов "Мосзеленхоза" на территории парка. Это старые здания в глубине парка, огороженные страшным бетонным забором, которые не ремонтировались с 1940-х годов, пользы от них тут нет никакой. Если убрать эти объекты, а на их месте сделать хорошую поляну, люди смогут загорать там, как в "Централ парк" в Нью-Йорке. Прямо в лесу загорай - красота! Убрать бы только эту бетонную хламиду….

Фото: m24.ru/ Юлия Телегина

На какие примеры вы ориентируетесь, когда решаете, как будет развиваться парк?

- Нас иногда сравнивают с Парком Горького или ВВЦ, но оба сравнения некорректны. Мы себя ни с кем не сравниваем и ни на кого не ориентируемся. Смотрим на все с точки зрения возможностей и необходимости. Сейчас часто приходится себя ограничивать, потому что люди приходят с самыми разными предложениями. Мы смотрим и понимаем, что идея неплохая, но реализовать ее нельзя, потому что тогда "Сокольники" превратятся в большой ресторан или магазин. А мы - парк, в котором приятно отдыхать.