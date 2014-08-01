Платные парковки, ВДНХ и блогеры: что изменилось с 1 августа

С 1 августа в силу вступили сразу несколько новых правил и запретов

С 1 августа в Москве расширилась зона платной парковки, кроме того, на некоторых улицах было введено одностороннее движение. А вот клиентов обанкротившихся банков ждут хорошие новости, ведь размер выплат для них увеличился до 1 миллиона рублей. Также в пятницу ВДНХ отмечает день рождения. Посетителей главной выставки страны ждут бесплатные концерты на сцене обновленного Зеленого театра. Как изменится жизнь москвичей в новом месяце, читайте в подборке M24.ru

Зона платной парковки расширится

С 1 августа платная парковка выйдет за пределы Садового кольца. Платные парковочные места появятся еще более чем на 150 улицах внутри Третьего транспортного кольца в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово. Полный список смотрите на сайте parking.mos.ru.

Расширение зоны платной парковки в Москве

Час парковки в зоне от Садового кольца до ТТК будет стоить 40 рублей. Оплатить парковку можно будет с помощью специального мобильного приложения и SMS. Кроме того, в зоне установят 55-60 паркоматов.

Источник в ЦОДД рассказал M24.ru, что на 153 улицах внутри ТТК будет установлено почти 800 комплектов информационных щитов платной парковки. В каждом комплекте - по четыре щита разных размеров. Кроме того, будут демонтированы все дорожные знаки в новой зоне и установлены новые - более 4 тысяч штук. Это знаки платных услуг, запрета остановки и стоянки, способа постановки машины на стоянку и т.д.

24 улицы в центре Москвы станут односторонними

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) утвердил список улиц, которые станут односторонними из-за расширения зоны платной парковки с 1 августа. На окружной комиссии по безопасности дорожного движения в префектуре ЦАО решили, что односторонними станут 24 улицы в Пресненском, Тверском, Беговом районах и в районе Арбат, в частности, улицы Гашека, Чаянова, Первый и Второй Тверской-Ямской переулки.

Введение одностороннего движения на улицах в центре Москвы

"Сделав улицы односторонними, мы увеличим количество парковочных мест без ущерба пропускной способности переулков. После анализа улично-дорожной сети мы выбрали районы с большим количеством рабочих мест, с большим транспортным спросом - более 3 тысяч маятниковых поездок", - отметили в ЦОДД.

Напомним, что ранее в проекте фигурировали 29 улиц. Позже власти отказались от идеи сделать односторонними 4-й Звенигородский переулок, Рочдельскую улицу, улицы Верхняя и Скаковая, а также Горлов тупик.

Клиентам обанкротившихся банков заплатят до 1 миллиона рублей

Размер выплат клиентам обанкротившихся банков увеличат до 1 млн рублей

Вкладчики лопнувших банков смогут претендовать на компенсацию до миллиона рублей вместо 700 тысяч. Соответствующий закон вступит в силу 2 августа. Дополнительные деньги клиенты финансовых организаций будут получать уже не из фонда страхования вкладов, а от продажи имущества самого банка.

С 1 августа блогеров-"трехтысячников" в России приравняют к СМИ

С 1 августа блогеры, чьи интернет-страницы ежедневно посещают более 3 тысяч читателей, будут выполнять требования, предъявляемые к СМИ. Кроме того, подписанный Владимиром Путиным документ обязывает поисковые системы, социальные сети и форумы уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности и хранить данные в течение шести месяцев. За нарушение или неисполнение этих требований предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей.

Популярность блогов Роскомнадзор будет оценивать по количеству их уникальных читателей и длительности просмотра страниц. Это предполагает методика, утвержденная Роскомнадзором и зарегистрированная Минюстом РФ. "Согласно методике, количество посетителей сайта или странички сайта будет определяться путем подсчета однократных в течение суток обращений уникальных пользователей.

При этом запрашиваемая страница должна быть полностью загружена в браузере пользователя на срок не менее 15 секунд. Получать информацию о числе посетителей блогов Роскомнадзор, согласно документу, сможет как от интернет-площадок, так и от самих блогеров. Помимо этого, необходимые сведения могут быть получены от владельцев ресурсов, предоставляющих услуги подсчета пользователей, и из открытых общедоступных информационных ресурсов. Кроме того, Роскомнадзор намерен задействовать и собственное программное обеспечение для подсчета просмотров сайтов.

Напомним, в апреле Госдума приняла законопроект, который обязывает блогеров-"трехтысячников" проверять достоверность публикуемых сведений, не распространять информацию о частной жизни граждан с нарушением закона, а также указывать возрастные ограничения для пользователей.

На следующий день после принятия законопроекта популярный блог-сервис "Живой журнал" принял решение не отображать данные о подписчиках пользователей, число читателей которых превышает 2,5 тысячи.

С 1 августа ВДНХ начнет празднование своего юбилея

В честь 75-летия ВДНХ на территории центра откроются выставки, которые будут действовать несколько месяцев. Само празднование юбилея ВДНХ продлится три дня - с 1 по 3 августа.В павильоне "Центральный" посетители смогут увидеть исторические и редкие кадры ВДНХ и горельеф скульптора Евгения Вучетича, который на протяжении десятилетий был скрыт от глаз публики.

С 1 по 3 августа в Москве отметят 75-летие ВДНХ

"Кроме того, пройдет мероприятие на площади промышленности. Будет выступление сначала детского "Голоса", потом взрослого и концерт. Нельзя не упомянуть о Зеленом театре, который по решению Сергея Собянина восстанавливается к 1 августа. В этот день его откроют заново. Соответственно, все три дня там будет проходить концертная программа, посвященная разным жанрам музыки. В первый день будет классика, во второй - рок. И в третий день будет мировая музыка, я бы так это назвал", - отметил гендиректор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

Владимир Погребенко - о праздновании 75-летия ВДНХ

Также в парке во время праздника будут работать спортивные площадки – футбольные, баскетбольные, а также зоны кроссфита и пинг-понга. Для детей также организуют отдельную зону.

Кроме того, к 1 августа завершится ремонт 50 площадок на ВДНХ. К концу года планируется восстановить более 100 объектов на территории выставки. Сейчас на ВДНХ освобождены все исторические павильоны, которые изначально были предусмотрены под музейно-просветительские цели. Также теперь любой желающий совершенно спокойно может попасть из Останкинского парка на ВДНХ или из Ботанического сада на ВДНХ и наоборот.

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

В московском транспорте появятся плакаты на тему энергосбережения

С 1 августа в Москве запустят рекламную кампанию на тему энергосбережения. Плакаты, которые заставят москвичей задуматься об экономии энергии, появятся в метро, а также на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Фото: пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства

Также рекламу разместят на сити-форматах и афишных стендах по всему городу. "В этой рекламной кампании мы постарались посчитать, сколько энергии и воды люди тратят напрасно. Например, если чистить зубы и не закрывать кран, то впустую проливается 10 литров воды. И об этом мы хотим спросить горожан: "10 литров воды - не много ли это, чтобы прочистить зубы?", - рассказала руководитель пресс-сслужбы департамента топливно-энергетического хозяйства Кристина Титова, добавив, что всего ведомство разработало 6 плакатов, посвященных теме экономии воды и электричества.

В начале августа в Москве откроются около 500 арбузных развалов

Порядка 500 точек торговли продуктами бахчевых культур появится в столице 4 августа. "По предложению префектур мы добавили новые точки по тем адресам, где обычно не хватает арбузных развалов", - отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как правильно выбрать арбуз

Чиновник добавил, что сразу после Дня ВДВ, который пройдет 2 августа, москвичи увидят на развалах свежую продукцию из Астрахани и Волгограда. "То, что сейчас представлено на прилавках - это больше иранские или египетские арбузы. На наш взгляд, качество у них не самое хорошее", - заключил руководитель департамента торговли и услуг. Отметим, что что никаких изменений в правила торговли арбузами введено не будет.

Уголовное наказание за кражу автомобильных номеров

С 1 августа в России вводится уголовное наказание за кражу номера автомобиля. Похитителям автомобильных номеров теперь грозит до 4 лет лишения свободы. При этом уголовное преследование будет грозить только тем, кто снимает номера для вымогательства и других преступлений. Например, собирается прикрепить знак на свой автомобиль, чтобы нарушить закон и не понести ответственности.

Но если номер украден из хулиганских побуждений, наказанием станет штраф от 2 до 5 тысяч рублей либо административный арест сроком до 15 суток.