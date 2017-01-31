Как приручить сапсана: охота в стиле Царя всея Руси

Соколиную охоту принято называть "спортом королей" – ее красота и азарт приводили в восторг не один десяток монархов со всего мира. Это не просто добыча дичи к столу – большинство из правителей устраивали из охоты с птицей самые настоящие театральные представления. О том, как расшивали клобучок, и что общего у сокола и боевого истребителя – читайте в материале m24.ru.

Царское это дело!

Наибольшее распространение охота с птицей на Руси получила в бытность царя Алексея Михайловича – уж очень он любил наблюдать за пернатыми хищниками. Ради этой забавы он даже выстроил в Коломенском целый Соколиный двор, на котором одновременно жили около 300 ловчих птиц.

Несмотря на то, что деревянный дворец, как и сам Соколиный двор, не дожили до наших дней, в Коломенском до сих пор проводят художественно-экскурсионные программы о птичьей охоте. Если вы всю жизнь мечтали подержать в руках живого сокола или просто удивить своего ребенка чем-то интересным и познавательным – самое время отправляться в Коломенское на экскурсию.

Человек из тьмы веков вышел с птицей на руке

Густые лесные чащи Московского княжества всегда были настоящим раздольем для любителей дичи, такими же они остаются и по сей день. В те времена, когда еще не было ружей, лучшим другом охотника были именно ловчие птицы.

Среди всех видов птичьей охоты можно выделить две наиболее популярные – охота с ястребом и с соколом.

Обеих птиц можно сравнить с военной авиацией – если внимательно рассмотреть ястреба, то первым делом в глаза бросается красивый длинный хвост. Вкупе с короткими крыльями, строение тела ястреба дает ему возможность быстро срываться с места и прекрасно маневрировать в полете – так, как это делает вертолет.

Благодаря таким способностям, ястреба часто использовали для охоты в угон, иначе – отправляли его вдогонку за дичью. Первым делом, охотник спускал легавую собаку или спаниеля в лесную чащу на поиски дичи, например, уток. Поднятые собакой утки взлетали над лесом, и в этот момент охотник отпускал за ними ястреба. Грозный хищник нагонял свою жертву, после чего нападал на нее и хватал лапами.

Охота "великого верха"

В отличие от ястреба, у сокола нет длинного хвоста, который позволял бы ему хорошо маневрировать. Вместо этого матушка природа наделила его длинными и узкими крыльями, так что со скоростью у сокола полный порядок.

В некотором смысле охота с соколом выполняется в обратном порядке. Сначала сокол должен подняться высоко в небо, затем ждать вспугивания дичи охотниками на земле. Завидев взлетающих уток, сокол падает в отвесной "ставке" и на громадной скорости подсекает когтями дичь.

Такая охота выглядит гораздо зрелищнее охоты в угон, именно поэтому при дворе Алексея Михайловича она получила наибольшее распространение.

Из охоты с соколом царь устраивал настоящее представление. Пока он и его гости стояли в специально отведенном месте, сокольничий отдавал рядовым сокольникам приказ спустить пернатых. Набрав нужную высоту, птицы принимались нарезать в небе круги. В этот момент охотники на земле начинали бить в барабаны, поднимая в воздух уток, мирно дремавших среди заливных лугов.

После этого как раз и происходило все действо – пикировавшие со скоростью около 100 километров в час соколы сбивали когтями уток, роняя их к ногам царя и изумленных гостей. Именно за такую зрелищность на Руси охоту с соколом прозвали "охотой великого верха".

Птичьи одеяния

Разумеется, как и любая другая охота, соколиная имела свою атрибутику. В то время, пока птица находилась на земле, ей на голову надевали специальную шапку, которая называется "клобук". Этот головной убор закрывал глаза и уши птицы – с клобуком на голове птица ни на что не отвлекалась, ее ничто не раздражало, и она спокойно сидела на жердочке или на перчатке сокольника.

Такую перчатку делали из толстой кожи, поскольку когти у ловчих птиц острые, как бритва, и сидя на руке у охотника, сокол запросто мог ее порезать.

Сами клобучки и перчатки, а также опутенки и другие элементы соколиной охоты украшали золотыми и серебряными нитями, драгоценными камнями, в общем – превращали их в настоящие шедевры ювелирного искусства.

Разумеется, сокол в таких прекрасных одеяниях мог привести в восторг любого, даже самого требовательного к презентам монарха, поэтому ловчие птицы всегда были неотъемлемой частью посольских подарков.

Как приручить сапсана?

Откуда же брали этих великолепных птиц? Во все времена на Руси некоторые крестьяне несли "соколиную повинность", иначе – зарабатывали на жизнь, занимаясь ловлей диких птиц. Такая повинность была и в Переславле-Залесском, и в Ростове, и во многих других городах. Отлов птиц практиковали целыми деревнями – так называемыми поселениями помытчиков.

Мама, я тоже хочу такую птичку!

В наши дни в Москве постоянно проходят слеты любителей соколиной охоты, но стать членом элитного клуба довольно непросто. Если для того, чтобы стать ружейным охотником, нужно всего-то получить охотничий билет, пройти медкомиссию, шестичасовое обучение и купить в магазине дробовик, то с ловчей птицей так просто не получится.

Первые сложности приходят еще на этапе "хранения" – если ружье должно стоять в прибитом к стене железном шкафу, не ближе метра к батарее, то с охотничьим соколом все гораздо сложнее.

Для ловчей птицы требуются ежедневные занятия в преддверии сезона и выезды на охоту не менее четырех раз в неделю. В принципе, держать ловчую птицу можно прямо в квартире, но для этого придется оборудовать специальное место. Просто так держать хищников в клетке, как попугайчиков, невозможно в силу их крайне беспокойного нрава и ломких перьев.

Дрессировка ловчей птицы – это долгое и упорное занятие, в ходе которого нужно быть предельно аккуратным. К тому моменту, когда птица впервые окажется в свободном полете, она должна быть полностью лояльна к своему хозяину, и только после этого, в процессе охоты, устанавливаются доверительные партнерские отношения.

Кроме того, есть еще и вопрос ветеринарного обслуживания птицы, ведь если вы принесете хищного ястреба или сокола в обычную ветклинику, где врачи имеют дело с домашними животными, ее персонал вряд ли сможет вам чем-то помочь.

Наконец, что касается разведения и ухода за птицами. Эти знания вряд ли получится подчерпнуть из литературы – эксперты-сокольники говорят о том, что в книгах или на форумах в интернете описать все тонкости процесса просто невозможно. Да и выловить из природы, скажем, того же ястреба и подружиться с ним, у новичка вряд ли получится.

Завтра же увольняюсь и строю на даче вольер!

Тем не менее, если желание заниматься птичьей охотой ничем не перебить, на слетах и в клубах охотников всегда можно познакомиться с кем-то более опытным и договориться о наставничестве.

Опытный наставник поможет новичку выдрессировать свою первую птицу и найти с ней общий язык. После этого новоиспеченный сокольник сможет сам практиковать охоту или же заводить других животных, к примеру, того же сокола.

Но для начала посетите Соколиный двор парка Коломенское – там вы не только окунетесь в историю одного из самых красивых видов охоты, но и сможете лично пообщаться с сокольниками, расспросить их обо всех секретах дружбы с хищными птицами, научиться надевать опутенки на птичьи лапы и даже подержать в руках живого сокола или филина.

Александр Лесных